Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями

За несколько недель до парламентских выборов премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и все члены правительства уходят в отставку. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили сам глава кабинета министров. Причиной отставки стал скандал с детскими пособиями.

В декабре 2020 года парламент Нидерландов представил расследование, согласно которому многие семьи в стране были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. Обвиненные родители были вынуждены вернуть государственные пособия на детские сады и ясли за период 2013-2019 годов. Ошибочные обвинения коснулись более 20 тысяч семей. В некоторых случаях суммы выплат достигали десятков тысяч евро. Авторы расследования заявили, что в результате ошибочных действий властей "были нарушены основные принципы правового государства". Правительство объявило о выделении каждой из пострадавших семей компенсации в размере 30 000 евро.