Вт, 19.01.2021
Ущерб был невообразимым, и он сильно повлиял на повседневную жизнь всех нас. Индрек Касела
Индрек Касела
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • С сегодняшнего дня в Западной Эстонии разрешен выход на морской лед
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С сегодняшнего дня в Западной Эстонии разрешен выход на морской лед

Человек на льду. ФОТО: N_Sakarin/ Shutterstock

Со вторника, 19 января, на западном побережье Эстонии разрешено выходить на морской лед Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа.

"Минусовая температура, которая стабильно держалась в последние дни, сделала лед на западном побережье достаточно крепким, и с сегодняшнего дня разрешается выход на морской лед", – сказал лейтенант полиции группы спасения на море и пограничного контроля Пярнуского отделения полиции Янек Пинта.

"Всегда надо считаться с погодными условиями и не забывать о правилах безопасности. При выходе на лед всегда следует сохранять осторожность, так как местами лед может быть тоньше. Например, на Хийумаа и Сааремаа в некоторых заливах лед еще не образовался", – сказал Пинта. 

Янек Пинта подчеркнул, что про выходе на морской лед надо сообщить о своих планах близким, одеться по погоде, взять с собой "спасалки" и находиться на льду только в светлое время суток.

"При себе обязательно надо иметь полностью заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости сразу вызвать помощь по номеру 112", – напомнил полицейский.

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