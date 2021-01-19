С сегодняшнего дня в Западной Эстонии разрешен выход на морской лед
Со вторника, 19 января, на западном побережье Эстонии разрешено выходить на морской лед Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа.
Со вторника, 19 января, на западном побережье Эстонии разрешено выходить на морской лед Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа и Хийумаа.
"Минусовая температура, которая стабильно держалась в последние дни, сделала лед на западном побережье достаточно крепким, и с сегодняшнего дня разрешается выход на морской лед", – сказал лейтенант полиции группы спасения на море и пограничного контроля Пярнуского отделения полиции Янек Пинта.
"Всегда надо считаться с погодными условиями и не забывать о правилах безопасности. При выходе на лед всегда следует сохранять осторожность, так как местами лед может быть тоньше. Например, на Хийумаа и Сааремаа в некоторых заливах лед еще не образовался", – сказал Пинта.
Янек Пинта подчеркнул, что про выходе на морской лед надо сообщить о своих планах близким, одеться по погоде, взять с собой "спасалки" и находиться на льду только в светлое время суток.
"При себе обязательно надо иметь полностью заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости сразу вызвать помощь по номеру 112", – напомнил полицейский.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!