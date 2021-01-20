Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 302 человек. В Харьюмаа 235 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа добавилось 92, в Ида-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 43, в Валгамаа — 14, в Вырумаа — десять, в Ляэне-Вирумаа — девять, в Пыльвамаа — семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Рапла- и на Хийумаа — по три, в Ярвамаа — два, в Ляэне- и на Сааремаа — по одному новому случаю. В случае 19 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 594,22 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 25 800 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 13 800 человек, 3379 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4900 человек, из которых инфицированы 1467.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3100 человек, из которых инфицированы 764.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 4000 человек, из которых инфицированы 975 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

В стационарном лечении нуждаются 406 человек

По состоянию на утро 20 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 406 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 25 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыто 35 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 26 человек, 13 переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались пять человек с коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летняя женщина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина и 74-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 349 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 2099 случаев заболевания COVID-19 у 2059 человек.

По состоянию на 20 января выздоровело 28 107 человек. Из них истории болезни 20 373 человек (72,5%) завершены, у 7734 человек (27,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 721 750 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 38 544 положительных первичных результата (5,3% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 20 478 человек

От COVID-19 было вакцинировано 20 478 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.