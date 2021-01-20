Коронавирус подтвержден у 603 жителей Эстонии

Коронавирус подтвержден у 603 жителей ЭстонииПятеро скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4997 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 603, то есть 12,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4997 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 603, то есть 12,1% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 302 человек. В Харьюмаа 235 новых случаев приходятся на Таллинн.
В Пярнумаа добавилось 92, в Ида-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 43, в Валгамаа — 14, в Вырумаа — десять, в Ляэне-Вирумаа — девять, в Пыльвамаа — семь, в Вильяндимаа — шесть, в Йыгевамаа — пять, в Рапла- и на Хийумаа — по три, в Ярвамаа — два, в Ляэне- и на Сааремаа — по одному новому случаю. В случае 19 положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 594,22 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья более 25 800 человек
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 13 800 человек, 3379 из которых инфицированы.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 4900 человек, из которых инфицированы 1467.
Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3100 человек, из которых инфицированы 764.
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 4000 человек, из которых инфицированы 975 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).
В стационарном лечении нуждаются 406 человек
По состоянию на утро 20 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 406 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 44 пациентам, из которых 25 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Открыто 35 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 26 человек, 13 переведены в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались пять человек с коронавирусом — 82-летний мужчина, 81-летняя женщина, 80-летний мужчина, 77-летняя женщина и 74-летняя женщина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 349 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершено 2099 случаев заболевания COVID-19 у 2059 человек.
По состоянию на 20 января выздоровело 28 107 человек. Из них истории болезни 20 373 человек (72,5%) завершены, у 7734 человек (27,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 721 750 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 38 544 положительных первичных результата (5,3% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 20 478 человек
От COVID-19 было вакцинировано 20 478 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 257 598 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 2709 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 333.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.
С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.