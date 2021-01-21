Работодатели могут сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для своих работников

"Если мы дойдем до ситуации, где надо будет выбирать между вакцинированным и не вакцинированным [работником], то лучше если с инфекционными болезнями будут работать люди, которые вакцинированы", - заявляет главврач Ида-Вируской центральной больницы Тоомас Карийс.

В трудовой инспекции сообщили, что за последнее время к ним все чаще стали обращаться люди с вопросами о том, может ли работодатель требовать, чтобы работники вакцинировались. Требовать могут, но для этого должна быть веская причина, и должны отсутствовать альтернативные варианты. Если вакцинация - единственный способ обеспечить безопасную рабочую среду, а работник откажется делать прививку от коронавируса, то работодатель может расторгнуть договор в чрезвычайном порядке.