Нарвские ученики с понедельника в школы не вернутся

Сейчас по решению правительства в Ида-Вирумаа и Харьюмаа в школы ходят только ученики 1-4 классов, а также ученики 9 и 12 классов, остальных учеников школы должны обучать дистанционно. С понедельника в школы должны вернуться все классы (кроме находящихся на карантине), но городские власти Нарвы приняли собственные ограничения, более строгие, чем правительственные: на следующей неделе обучение продолжится по тем же правилам, что и сейчас.

Решение касается работы всех муниципальных школ на следующей неделе и не касается Ваналиннаской государственной школы, которая подчиняется напрямую Министерству науки и образования.

Мэр города Катри Райк добавила, что к вечеру среды 27 января городские власти решат, как и когда восстанавливать контактное обучение. Также городская управа постановила, что все ученики старше 12 лет (9 и 12 классы, которые сейчас ходят в школу) должны в школьных зданиях носить маски, наличие которых обеспечит город.

“Я понимаю, что решение крайне непопулярное, ученики хотят в школу, - сказала Катри Райк. - Но ничего не поделаешь, если посмотреть на цифры”.

Сегодня же прошло видео-совещание городского Отдела культуры с директорами муниципальных школ, на котором обсудили, как восстанавливать контактное обучение. По словам заведующей отделом Виктории Лутус директора также выступали за продление домашнего обучения в Нарве.

Утром в четверг прошло собрание кризисной комиссии города, в котором участвовала региональный руководитель Департамента здоровья Марье Муузикус. По ее данным, показатель заражения коронавирусом в Нарве (1185 человек в пересчете на 100 тысяч населения за последние две недели) более, чем вдвое выше среднего по Эстонии. В Ида-Вирумаа половина больных приходится на Нарву. Больше всего распространение коронавируса в возрастных группах от 30 до 50 лет, в которых как раз много людей с детьми школьного возраста.

Количество новых выявленных случаев COVID-19 (вверху) и количество болеющих на данный момент (внизу) в Нарве - данные по дням с начала года. ФОТО: Narva linnavalitsus

“Больше всего заражений у нас в семье и на рабочем месте. Это своеобразие Ида-Вирумаа - мы понимаем, что мы живем достаточно компактно, работаем в больших коллективах. И что еще важно - наши школы довольно большие”, - отметила Катри Райк.