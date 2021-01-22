В Эстонии прибавилось 490 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 279 человек. В Харьюмаа 236 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 66, в Тартумаа — 45, в Пярнумаа — 21, в Валгамаа — 17, в Вырумаа — 11, в Ляэне-Вирумаа — десять, в Рапла- и Пыльвамаа — по шесть, в Йыгевамаа — четыре, в Ярва- и Вильяндимаа — по три, на Сааремаа — два новых случая. В Ляэнемаа и на Хийумаа зараженных не выявлено. В 17 случаях место проживания в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 539,51 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья более 27 400 человек

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 000 человек, 3247 из которых инфицированы.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 5300 человек, из которых инфицированы 1350.

Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3300 человек, из которых инфицированы 694 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 4700 человек, из которых инфицированы 1033 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).

В стационарном лечении нуждается 405 человек

По состоянию на утро 22 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 405 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 46 пациентам, из которых 31 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыто 50 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 28 человек, 11 переведены в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались четыре человека с коронавирусом — 91-летний мужчина, 82-летняя женщина, 81-летняя женщина и 77-летний мужчина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 358 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершен 2171 случай заболевания COVID-19 у 2130 человек.

По состоянию на 22 января выздоровело 29 167 человек. Из них истории болезни 21 028 человек (72,1%) завершены, у 8139 человек (27,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 731 562 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 39 701 положительный первичный результат (5,4% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 24 196 человек

От COVID-19 было вакцинировано 24 196 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.