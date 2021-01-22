В Эстонии прибавилось 490 зараженных

В Эстонии прибавилось 490 зараженныхЧетверо скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4617 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 490, то есть 10,6 от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4617 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 490, то есть 10,6 от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 279 человек. В Харьюмаа 236 новых случаев приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавилось 66, в Тартумаа — 45, в Пярнумаа — 21, в Валгамаа — 17, в Вырумаа — 11, в Ляэне-Вирумаа — десять, в Рапла- и Пыльвамаа — по шесть, в Йыгевамаа — четыре, в Ярва- и Вильяндимаа — по три, на Сааремаа — два новых случая. В Ляэнемаа и на Хийумаа зараженных не выявлено. В 17 случаях место проживания в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 539,51 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,2% от общего количества сделанных тестов.
Под наблюдением Департамента здоровья более 27 400 человек
Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения находится более 14 000 человек, 3247 из которых инфицированы.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 5300 человек, из которых инфицированы 1350.
Ляэнеское региональное отделение наблюдает более 3300 человек, из которых инфицированы 694 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).
Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится более 4700 человек, из которых инфицированы 1033 (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов).
В стационарном лечении нуждается 405 человек
По состоянию на утро 22 января в Эстонии в больничном лечении нуждается 405 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 46 пациентам, из которых 31 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Открыто 50 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 28 человек, 11 переведены в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались четыре человека с коронавирусом — 91-летний мужчина, 82-летняя женщина, 81-летняя женщина и 77-летний мужчина. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 358 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершен 2171 случай заболевания COVID-19 у 2130 человек.
По состоянию на 22 января выздоровело 29 167 человек. Из них истории болезни 21 028 человек (72,1%) завершены, у 8139 человек (27,9%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 731 562 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего был получен 39 701 положительный первичный результат (5,4% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 24 196 человек
От COVID-19 было вакцинировано 24 196 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 258 218 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 2772 раза, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 308.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите свои контакты с другими людьми к минимуму и проводите как можно больше времени дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию кому-то из своих домочадцев.
С нового года возмещение по больничному выплачивается начиная со второго дня болезни. Право на возмещение по больничному также имеют люди, близко контактировавшие с больными COVID-19, за дни пребывания в самоизоляции. Собственная ответственность работника распространяется на первый день болезни, возмещение со второго по пятый день выплачивает работодатель, а Больничная касса компенсирует пребывание на больничном начиная с шестого дня. Подробную информацию можно найти на сайте Больничной кассы.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.