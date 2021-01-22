Фото ⟩ Около 20 человек в сутки обращаются в больницу: на улицах Таллинна людей поджидает опасность

Глава Центра экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Мярт Пыллувеэр сказал, что падения из-за скользкой дороги — привычное явление зимой. «Самое частое повреждение — вывих сустава. Самый частый перелом кости — перелом запястья. Ежедневно с повреждениями обращается около 20 человек», - сказал Пыллувеэр.

«Так называемая типичная жертва скользких дорог - это человек старше 50 лет, который поскользнулся на улице или на лестнице дома - это самый распространенный способ получить травму. Другие причины встречаются реже. В первую очередь травмируются руки. Далее стопы», - сказал он.

Сосульки на крышах также очень опасны. По словам Пыллувеэра, в больнице нет отдельной статистики несчастных случаев из-за сосулек. «По своему опыту могу сказать, что эти несчастные случаи очень редки, но всегда с серьезными последствиями. Дома высокие, а набранные куском льда скорость и энергия столкновения - большие. Так сказать, легкая травма в данном контексте - перелом. А самая тяжелая - внутричерепная травма до смерти», - сказал Пыллувеэр.

В этом году в Пярну большую часть времени снега нет, поэтому процент травм, причиненных снегом и льдом, относительно невелик. Пресс-секретарь Пярнуской больницы сказал, что в период с декабря по январь в ЭМО Пярнуской больницы обращались с падениями из-за скользкой дороги в общей сложности 65 раз, и, к счастью, пока что не было ни одного несчастного случая из-за сосульки. Среди обращавшихся 43 женщины и 22 мужчины, средний возраст - 50 лет.