Фото ⟩ До и после: складная душевая в санузле площадью чуть больше квадратного метра

Старую мастерскую, принадлежащую семье парижского адвоката, во время пандемии хозяйка решила превратить в мини-офис. В поисках идей по ремонту санузла площадью 1,4 кв.м, где ей хотелось разместить душевую, она обнаружила видео с компактной ванной комнатой, спроектированной дизайнером Сарой Кампэ. Затем владелица связалась с Сарой, чтобы «оптимизировать пространство любой ценой».

Разница в качестве фотографий «до и после» объясняется тем, что кадры «до» являются любительскими, сделанными заказчиком или ремонтниками, а фото «после» - со съемок, проведенных профессиональным фотографом.

О проекте Кто здесь живет: парижский адвокат Где: студия на первом этаже в I округе, Париж, Франция Размер: студия 14 кв.м., включая санузел 1,4 кв.м Сроки ремонта: 3 месяца (с мая по июль 2020) Дизайнер проекта: Сара Кампэ (Sarah Campet) Бюджет: 25 000 евро за ремонт всей студии, мебель и бытовую технику (из них 7000 евро за ремонт и оборудование санузла) Фото после ремонта: Лора Жак

Студия до ремонта.

В студии очень низкий потолок (2,15 м до балок), стены были окрашены в ярко-оранжевый, а полы застелены ковролином. Даже после выноса всей мебели и холстов комната смотрелась темной. К комнате примыкает санузел с отдельным окном.

Санузел до ремонта.

Санузел расположен справа от входа, его когда-то пристроили к старому зданию, объясняет дизайнер интерьера. Это помещение с небольшим окном под потолком решили превратить в полноценный санузел — с душем, туалетом и раковиной.

При ширине 103 см и длине 135 см санузел был не очень большим. Но владелица хотела сделать его полноценным, чтобы можно было принять душ, а не только умыться.

В 2014 году Сара вместе с мужем Оливье Талиани работали над планом съемной квартиры, в которой площадь ванной комнаты не превышала 1,7 кв.м. Они разработали тонкую выдвижную систему, увеличивающую объем маленького санузла. Прием с экономией места основан на принципе подвижной стены на шарнире, раковину на передней стороне поверхности находится умывальник, а за ним скрывается душ.

«Мы нашли систему для улучшения поворотной стенки: дверной шарнир с амортизацией, изобретенный французским архитектором, создавшим компанию Elezio. Этот шарнир делает распашную дверь невидимой, без рам или петель. И можно перевести стенку из одного положения в другое движением одной руки, не напрягаясь», — объясняет дизайнер.

«Наша поворотная стенка сделана из прочного дерева, которое используют для строительства лодок, облицована плиткой со стороны душа и оснащена раковиной и шкафом Eket от Ikea, самым легким из возможных», — объясняет Сара.

Подвесной унитаз справа от раковины остается неподвижным и становится невидимым только при повороте раковины для принятия душа. В обычном положении умывальника никто не может представить, что за ним прячется душ.