Фото ⟩ На продажу выставлен один из самых необычных сельских домов Эстонии

Автор проекта построенного в 1917 году дома - известный архитектор Карл Бурман, один из первых профессиональных эстонских зодчих. Этот очень красивый дом, построенный из красного кирпича, достаточно велик, чтобы приютить под своей крышей очень большую семью: его площадь - 346,2 квадратных метра.

Надворная постройка из природного камня. ФОТО: KV.EE

Дом стоит на участке площадью 16 000 м2, его окружает большой фруктовый сад, рядом с домом расположен глубокий погреб, в котором отлично держится низкая температура. Также на участке находятся гараж площадью 110 м2 и сарай.

Вилла построена по проекту Карла Бурмана. ФОТО: KV.EE

Дом пригоден для проживания, его состояние вполне удовлетворительно, но требует освежающего ремонта и более стильного дизайна. Печи в основном новые, но одна из них - белая кафельная печь - оригинальная.

Вилла построена по проекту Карла Бурмана. ФОТО: KV.EE