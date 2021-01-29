Дания продлила режим локдауна до 28 февраля

Правительство Дании продлило действие режима локдауна еще на месяц, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Это означает, что школы, рестораны, бары и большинство магазинов в стране останутся закрытыми как минимум до 28 февраля. По словам Фредериксен, единственное послабление может быть введено для учеников младших классов, однако решение на сей счет примут не раньше будущей недели.