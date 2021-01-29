Дания продлила режим локдауна до 28 февраля

Правительство Дании продлило действие режима локдауна еще на месяц, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Это означает, что школы, рестораны, бары и большинство магазинов в стране останутся закрытыми как минимум до 28 февраля. По словам Фредериксен, единственное послабление может быть введено для учеников младших классов, однако решение на сей счет примут не раньше будущей недели.
Продление локдауна вызвано тем, что в середине января в Дании был зафиксирован первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который ранее обнаружили в ЮАР.