Пт, 29.01.2021
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Индрек Касела
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  • Юри Ратас порекомендовал министру окружающей среды получить высшее образование
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Юри Ратас порекомендовал министру окружающей среды получить высшее образование

Тынис Мельдер. ФОТО: Remo Tõnismäe

Хотя в состав прошлых правительств входили министры без высшего образования, это не является оправданием для нового министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, считает председатель Центристской партии Юри Ратас.

«Нужно признать, Тынис Мёльдер не имеет высшего образования. Надеюсь, что молодой человек понимает, насколько это важно, поэтому воспримет этот аспект очень серьезно, соответственно, сможет посещать в университет и получит академическую степень», - сказал Юри Ратас в передаче Uudis+ на Vikerraadio, добавив, что он всегда готов помочь Мёльдеру советом, однако учитывая важность вопросов, касающихся окружающей среды, новоиспеченному министру также необходима помощь специалистов, передает Rus.ERR.

Тынис Мёльдер закончил Гимназию Лихула с серебренной медалью. С 2009 по 2015 год он учился в Таллиннском университете по специальности госуправление, но не закончил обучение.

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