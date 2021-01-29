Юри Ратас порекомендовал министру окружающей среды получить высшее образование

«Нужно признать, Тынис Мёльдер не имеет высшего образования. Надеюсь, что молодой человек понимает, насколько это важно, поэтому воспримет этот аспект очень серьезно, соответственно, сможет посещать в университет и получит академическую степень», - сказал Юри Ратас в передаче Uudis+ на Vikerraadio, добавив, что он всегда готов помочь Мёльдеру советом, однако учитывая важность вопросов, касающихся окружающей среды, новоиспеченному министру также необходима помощь специалистов, передает Rus.ERR.