Понятненько ⟩ Сколько стоит Белый дом и почему он, собственно, белый?
Официальная резиденция президентов США в Вашингтоне - Белый дом. Почему он так называется, сколько в нем комнат и какова его рыночная цена, узнал Kodustiil.
Официальная резиденция президентов США в Вашингтоне - Белый дом. Почему он так называется, сколько в нем комнат и какова его рыночная цена, узнал Kodustiil.
Когда Белый дом начали строить в 1791 году, он назывался просто Президентским домом, передает whitehousehistory.org. Краеугольный камень дома был заложен в 1792 году, а в 1800 году в дом въехал его первый житель: второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс. Однако свой белый цвет здание приобрело за несколько лет до появления первых жителей.
Во время войны 1814 года англичане подожгли дом, уцелели только внешние стены. После войны дом отреставрировали и выкрасили в белый цвет, чтобы скрыть повреждения от пожара. Многие до сих пор думают, что белый фасад дома намекает на желание американцев скрыть ущерб, нанесенный англичанами.
А откуда название?
Стены Белого дома сложены из песчаника. В самом начале строительства работники президентской резиденции покрыли стены белой известью, чтобы защитить пористую породу от зимних холодов. Сверху дом был покрашен белой краской для пущей представительности.
С годами название прижилось, и в 1812 году конгрессмен Абиджа Бигелоу впервые использовал название «Белый дом» в письменном виде. Шесть лет спустя для окраски дома начали использовать свинцовые белила. Официально президентская резиденция стала называться «Белым домом» во времена правления 26-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.
Стоимость Белого дома, по оценкам американского портала недвижимости Zillow, составляет почти 397,9 миллиона долларов США, или немногим более 329 миллионов евро. Белый дом - часть национального наследия Америки.
В доме 132 комнаты, 35 ванных, 6 этажей, 412 дверей, 147 окон, 28 каминов, 8 лестниц, 3 лифта, теннисный корт, боулинг, кинотеатр, беговая дорожка и бассейн. Самая известная комната - Овальный кабинет президента.
Сегодня Белым домом называется целый комплекс зданий. В центре расположено главное здание, где находятся жилые помещения президента и залы для официальных церемоний и приемов. Рядом расположены восточное крыло и западное крыло, соединенные с главным домом колоннадой.