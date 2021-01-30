Понятненько ⟩ Сколько стоит Белый дом и почему он, собственно, белый?

Когда Белый дом начали строить в 1791 году, он назывался просто Президентским домом, передает whitehousehistory.org. Краеугольный камень дома был заложен в 1792 году, а в 1800 году в дом въехал его первый житель: второй президент Соединенных Штатов Джон Адамс. Однако свой белый цвет здание приобрело за несколько лет до появления первых жителей.

Белый дом является символом американской свободы и независимости более 200 лет. ФОТО: Stefani Reynolds / POOL/EPA/Scanpix

Во время войны 1814 года англичане подожгли дом, уцелели только внешние стены. После войны дом отреставрировали и выкрасили в белый цвет, чтобы скрыть повреждения от пожара. Многие до сих пор думают, что белый фасад дома намекает на желание американцев скрыть ущерб, нанесенный англичанами.

Перед приездом Джо Байдена Овальный кабинет был полностью отремонтирован. ФОТО: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

А откуда название?

Стены Белого дома сложены из песчаника. В самом начале строительства работники президентской резиденции покрыли стены белой известью, чтобы защитить пористую породу от зимних холодов. Сверху дом был покрашен белой краской для пущей представительности.

На территорию Белого дома попасть не так-то просто: необходимо пройти тщательный досмотр. ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Christian Offenberg/Scanpix

С годами название прижилось, и в 1812 году конгрессмен Абиджа Бигелоу впервые использовал название «Белый дом» в письменном виде. Шесть лет спустя для окраски дома начали использовать свинцовые белила. Официально президентская резиденция стала называться «Белым домом» во времена правления 26-го президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта.

Белый дом также символизирует институции президента США. ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Стоимость Белого дома, по оценкам американского портала недвижимости Zillow, составляет почти 397,9 миллиона долларов США, или немногим более 329 миллионов евро. Белый дом - часть национального наследия Америки.

Западное крыло Белого дома. ФОТО: Oliver Contreras/ZUMAPRESS.com/Scanpix

В доме 132 комнаты, 35 ванных, 6 этажей, 412 дверей, 147 окон, 28 каминов, 8 лестниц, 3 лифта, теннисный корт, боулинг, кинотеатр, беговая дорожка и бассейн. Самая известная комната - Овальный кабинет президента.

Овальный кабинет, рабочая комната президента США. ФОТО: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Сегодня Белым домом называется целый комплекс зданий. В центре расположено главное здание, где находятся жилые помещения президента и залы для официальных церемоний и приемов. Рядом расположены восточное крыло и западное крыло, соединенные с главным домом колоннадой.