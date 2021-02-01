В Swedbank произойдут крупные изменения

Об этом сообщила пресс-служба банковской группы. «Мы начали совершенствовать модель внутреннего управления в начале 2020 года, следуя советам регулирующих органов и передовой практике в банковском секторе. Цель изменений – обеспечить простую и прозрачную структуру ответственности и принятия решений, которая облегчит реализацию долгосрочной стратегии банка на всех четырех внутренних рынках Swedbank: в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции», – пояснил главный исполнительный директор Группы Swedbank Йенс Хенрикссон.

Наблюдательный совет нового холдинга принимает решения в основном по стратегическим направлениям в странах Балтии. Холдинг будет представлять собой банковскую группу, работающую в рамках единого механизма надзора Европейского центрального банка.

«Swedbank играет сегодня важную роль в финансовых системах Эстонии, Латвии и Литвы. Улучшая единый уровень управления на уровне стран Балтии, мы укрепим синергию, надзор и эффективность работы наших балтийских банков», – сказал руководитель Балтийского банкинга Swedbank Йон Лидефельт.

Главный исполнительный директор Группы Swedbank станет председателем совета директоров холдинга, а глава Балтийского банкинга Swedbank займёт должность исполнительного директора холдинга. Новая холдинговая компания полностью принадлежит Swedbank AB и он станет единственным владельцем дочерних банков Swedbank, работающих в Эстонии, Латвии и Литве. Исполнительный директор холдинга также назначается на должность председателя совета Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве.

Генеральный директор Swedbank в Эстонии Олави Лепп, сказал, что это изменение проясняет структуру управления Swedbank в Эстонии. «Это изменение поможет обеспечить наличие у нас сильного местного банка с необходимыми ресурсами и большими полномочиями для ведения бизнеса в Эстонии».

Новая компания продолжит работу по развитию частного и корпоративного банкинга в Эстонии, Латвии и Литве, и будет управляться членами правления Балтийского банкинга Swedbank. Новая компания будет зарегистрирована в Латвии.

Изменения в управлении не коснутся клиентов Swedbank ни в Эстонии, Латвии и Литве, ни в Швеции.