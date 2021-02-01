Галерея ⟩ В Таллиннском университете избран новый ректор
Ректором Таллиннского университета (ТЛУ) в понедельник избран Тыну Вийк.
Ректором Таллиннского университета (ТЛУ) в понедельник избран Тыну Вийк.
На должность нового ректора Таллиннского университета претендовали двое: проректор по научной работе Катрин Ниглас и в течение пяти лет возглавляющий Институт гуманитарных наук профессор философии Вийк.
В избирательный комитет входят члены научного совета университета, члены университетского сената, все штатные профессора и 21 студент — то есть пятая часть количества членов избирательного комитета.
Комитет впервые собирался в дистанционной форме, а выборы ректора путем электронного голосования также состоялись в истории университета впервые.
Инаугурация нового ректора состоится 17 мая.