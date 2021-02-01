Пн, 1.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Галерея ⟩ В Таллиннском университете избран новый ректор

Ректором Таллиннского университета (ТЛУ) в понедельник избран Тыну Вийк. 

На должность нового ректора Таллиннского университета претендовали двое: проректор по научной работе Катрин Ниглас и в течение пяти лет возглавляющий Институт гуманитарных наук профессор философии Вийк. 

В избирательный комитет входят члены научного совета университета, члены университетского сената, все штатные профессора и 21 студент — то есть пятая часть количества членов избирательного комитета. 

Комитет впервые собирался в дистанционной форме, а выборы ректора путем электронного голосования также состоялись  в истории университета впервые. 

Инаугурация нового ректора состоится 17 мая.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back