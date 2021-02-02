Новый глава Eesti Raudtee: на линии Тарту скорость нужно срочно увеличить до 160 км/ч

«В конце года нам поставили задачу начать увеличивать скорость до 160 километров в час в направлении Тарту и Нарвы. Направление Тарту особенно важно, потому что электрификация должна там проводиться в первую очередь. Но до этого обязательно хотим выпрямить повороты, иначе придется все переделывать. Это нужно делать довольно быстро», - сказал Циммерманн.

Новый руководитель добавил, что полная электрификация железнодорожной инфраструктуры Эстонии займет примерно 10 лет и будет стоить около 400 миллионов долларов. «К нашему счастью, электрификация будет происходить частично в совершенно новых местах. Это означает, что нам не нужно заменять старые системы. Если деньги есть и движение не мешает, есть надежда, что мы сможем сделать это быстрее», - рассказал он.

Циммерманн уточнил, что хотя предварительные работы уже ведутся, окончательное решение по электрификации еще не принято.

С портами не конкурируют

Новому главе Eesti Raudtee также поставили цель увеличить объемы грузовых перевозок. Циммерманн объяснил, что из России не поступает много товаров. «Понятно, что мы не можем рассчитывать на большие объемы грузов, касающихся стратегических ресурсов. Например, уголь и нефть проходят через российские порты. Но есть также много товаров, которые поставляются не миллионами, а сотнями и десятками тонн. Это интересные вызовы для нас, и, согласно имеющимся данным, их возможно провозить через Эстонию», - сказал он.

Rail Baltic (RB) видит в главе госкомпании партнера. «Rail Baltic определенно не является нашим конкурентом. Они работают в направлении севера и юга, мы работаем в направлении юга. Скорее, у нас есть общие объекты, например, терминал Юлемисте, где останавливаются оба поезда», - отметил он.

Циммерманн уточнил, что с RB можно было найти возможности для сотрудничества. «Заглядывая в будущее, Eesti Raudtee инвестирует в современную сигнализационную систему, а также в электрификацию. Поскольку у Rail Baltic есть аналогичные системы, мы можем даже найти общий синергетический эффект в том, как обслуживать эти системы и обучать людей этим специальностям», - пояснил он.

Санкт-Петербургское сообщение

Что Циммерманн надеется сделать на этом посту? «Хотелось бы увидеть обновленной сигнализацию наших железных дорог. Чтобы у нас был и центр управления дорожным движением. Я бы хотел, чтобы новый график создавался автоматически, если поезда опаздывают», - ответил он.