В январе 28% пассажиропотока Таллиннского аэропорта обеспечила AirBaltic
В январе этого года латвийская национальная авиакомпания AirBaltic обеспечила Таллиннскому аэропорту 28% пассажирского трафика, фишет Rus.ERR.
В январе этого года латвийская национальная авиакомпания AirBaltic обеспечила Таллиннскому аэропорту 28% пассажирского трафика, фишет Rus.ERR.
Такие данные в среду опубликовал Таллиннский аэропорт, напомнив, что в январе его услугами воспользовались 27 503 пассажира - на 87% меньше, чем в том же месяце 2020 года.
Самой большой долей рынка по-прежнему владела AirBaltic, которая обслужила в январе 28% всех пассажиров. Больше всего пассажиров пользовались линиями Таллинн - Франкфурт, Таллинн - Хельсинки и Таллинн - Рига.
С 1 февраля из Таллиннского аэропорта открыто девять международных направлений: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).
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