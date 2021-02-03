Скандал с такси ⟩ Вице-мэр Таллина Калле Кландорф не намерен подавать в отставку

На состоявшейся в среду пресс-конференции горуправы Кландроф пояснил свои слова, из-за которых оппозиционные партии в горсобрании начали процесс выражения ему недоверия. По словам Кландорфа, он дал телеканалу ответ на вопрос, что делать людям, передвигающимся в инвалидных колясках. „Город оплачивает таким людям поездку на такси",- сказал Кландорф, подтвердив, что именно эту возможность он имел в виду, когда советовал попавшей в снежный плен пожилой женщине ездить на такси.

Кландорф отметил также, что территория, о которой шла речь, является частной собственностью, поэтому очищать тротуар от снега там должен владелец участка, а не город Таллинн.

«Моя отставка — дело горсобрания. Надеюсь, что заявление о недоверии представлено а письменной форме", сказал Кландорф.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что проявленное относительно этого случая недовольство - очень правильная эмоция, по словам мэра, не следовало в этом случае отвечать так, чтобы это вызвало у людей подобные эмоции. «Я готов извиниться»,- сказал мэр.

«Я уверен, что мой коллега никого не хотел никого обижать или унижать, - сказал Кылварт. - Но справедливости ради нужно послушать и то, что сказал Кландорф».

Мэр также напомнил, что люди с особыми потребностями могут получать от города транспортные услуги, а тротуар, о котором идет речь, находится в частной собственности.

Фракции четырех партий в горсобрании Таллинна – Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), Isamaa, Партия реформ и Социал-демократическая партия совместно начинают процедуру выражения недоверия вице-мэру Калле Кландорфу, порекомендовавшему ездить на такси пожилой женщине, которая не могла передвигаться по тротуару из-за не убранного снега.

Во вторник вечером Kanal 2 в программе Reporter показал сюжет о том, как пожилая женщина из-за нерасчищенного тротуара не смогла дойти до глазной клиники Ида-Таллиннской центральной больницы и оказалась в тяжелой ситуации, говорится в совместном заявлении четырех фракций.

В этой же передаче за комментарием обратились к отвечающему за коммунальную сферу Таллинна вице-мэру Калле Кландорфу, который заявил, что со столичными улицами всё хорошо, а пожилой женщине, попавшей в снежный плен, посоветовал не ходить по улицам, ездить по делам на такси.

«Вице-мэр Кландорф отвечает не только за организацию парадов очистительной техники, но и за то, чтобы доверенная ему сфера была в порядке. В случае же возникновения проблем вице-мэр обязан выполнять и надзорную функцию. Совет пожилой женщине (а заодно, почему бы и нет, – детям и остальным пешеходам) ездить на такси, показывает, что уже даже после всего нескольких дней снегопада в мэрии Таллинна царит безразличный настрой к происходящему в городе»,- пишут инициаторы выражения недоверия.