В Таллинне нетрезвая мать попала в ДТП: маленького ребенка доставили в больницу
Сегодня, 3 февраля, в Таллинне произошло ДТП, которое совершила водитель в состоянии алкогольного опьянения. В больнице оказался пятилетний мальчик.
Сегодня, 3 февраля, в Таллинне произошло ДТП, которое совершила водитель в состоянии алкогольного опьянения. В больнице оказался пятилетний мальчик.
В 9:22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Кари перевернут на бок автомобиль Toyota. По предварительной информации, водитель на автомобиле Toyota врезалась в припаркованный у правой обочины автомобиль Volkswagen, в результате столкновения Toyota перевернулась на левый бок, передает полиция.
Скорая помощь доставила в больницу находившегося в машине пятилетнего мальчика. У сидевшей за рулем женщины, которая является матерью мальчика, было обнаружено опьянение. Других пассажиров в Toyota не было.
Аварийный полицейский Пыхьяской префектуры Керда-Лийна Саббал сказала, что нет никаких оправданий для того, чтобы садиться за руль после употребления алкоголя.
«Употреблявший алкоголь водитель представляет собой серьезную опасность в дорожном движении, в первую очередь для себя самого и других людей, находящихся в машине, которую он ведет. Особенно печально, когда из-за поведения безответственного водителя получают травмы люди, особенно дети», - говорит Саббал.