В Таллинне нетрезвая мать попала в ДТП: маленького ребенка доставили в больницу

В 9:22 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Пыхья-Таллинне на улице Кари перевернут на бок автомобиль Toyota. По предварительной информации, водитель на автомобиле Toyota врезалась в припаркованный у правой обочины автомобиль Volkswagen, в результате столкновения Toyota перевернулась на левый бок, передает полиция.

Скорая помощь доставила в больницу находившегося в машине пятилетнего мальчика. У сидевшей за рулем женщины, которая является матерью мальчика, было обнаружено опьянение. Других пассажиров в Toyota не было.

Аварийный полицейский Пыхьяской префектуры Керда-Лийна Саббал сказала, что нет никаких оправданий для того, чтобы садиться за руль после употребления алкоголя.