Поиск подходящего съемного жилья: советы владельцам домашних животных

Многие собственники боятся сдавать квартиры людям с домашними животными, но в последнее время появляется все больше и больше жилья, где животные приветствуются. «Эта тенденция вызвана, с одной стороны, тем, что среди молодежи очень много любителей домашних животных, а с другой стороны, тем, что сознательный владелец не должен беспокоиться о своей собственности. Спрос на квартиры, где разрешено проживание с домашними животными, очень высок – каждый пятый, ищущий съемное жилье, спрашивает маклеров, разрешено ли там проживание с домашними животными: во многих семьях есть собака, кошка или другое небольшое домашнее животное», - объяснила Катрин Арон.

Вот несколько советов желающим снять жилье владельцам домашних животных

Используйте поисковый фильтр

При поиске на порталах недвижимости вы можете использовать фильтр «разрешено проживание с домашними животными», с помощью которого отбираются все объявления, подходящие для семей с домашними животными. Статистика показывает, что домашние животные разрешены примерно в 1-2% сдаваемого внаем жилья.

Ведите переговоры

В объявлении с понравившейся квартирой написано, что домашние животные не приветствуются? Обратитесь к маклеру или собственнику за дополнительной информацией: страдает ли наймодатель аллергией или имеет негативный опыт общения с предыдущими квартирантами. Поскольку предложение на рынке найма в настоящее время превышает спрос, владельцы проявляют большую гибкость, чем обычно, и могут согласиться на домашних животных.

На помощь придет страхование

Чтобы обеспечить себе чувство безопасности, владелец недвижимости хочет, чтобы наниматель, имеющий домашнее животное, внес более высокий, чем обычно, депозит, в качестве альтернативы можно предложить страхование аренды. В таком случае нанимателю квартиры не нужно искать деньги на двойной залог, а собственнику недвижимости не стоит беспокоиться о своем имуществе, поскольку оно покрывается страховкой ERGO.

Попросите рекомендацию у хозяина предыдущей квартиры

Если вы ответственный наниматель и у вас сложились хорошие отношения с хозяином вашей предыдущей квартиры, попросите у него рекомендацию. Возможно, опасения собственника нового жилья исчезнут, если он узнает, что прежняя квартира содержалась в прекрасном состоянии, и что домашние животные не вызвали нареканий у соседей и не портили имущество.