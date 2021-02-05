Пт, 5.02.2021
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Март Хельме
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Зарегистрированный в Эстонии криптобанк обратился в суд Москвы

Crypterium. ФОТО: Kuvatõmmis.

Зарегистрированный в Эстонии криптобанк Crypterium и его сооснователь Владимир Горбунов подали в Арбитражный суд Москвы заявление о признании недействительными сведений в ряде статей на канале портала "Яндекс Дзен" и о блокировке канала, следует из материалов суда.

Также истцы требуют предоставить им контактные данные лица, распространившего порочащие материалы, и взыскать с него один миллион рублей компенсации (около 11 154 евро).

Исковые требования адресованы управлению Роскомнадзора по Центральному федеральному округу. В качестве третьего лица указана швейцарская Yandex Services AG.

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление без движения до 1 марта, потому что истец не доплатил пошлины.

Компания Crypterium предоставляет ряд финансовых услуг с использованием криптовалют на базе своего электронного кошелька. Также у компании есть свой токен CRPT.

Претензии АО "Криптериум" относятся к каналу "Криптокритика". В одном из материалов блога "Криптокритика" на платформе Blogspot автор статьи раскритиковал стартап Crypterium и одну из его сотрудниц. В тексте указано, что оригинал материала был опубликован 6 декабря 2019 года на одноименном канале в "Яндекс.Дзен", но сейчас такая статья в этом блоге отсутствует.

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