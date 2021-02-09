Эксперты ООН: КНДР усовершенствовала свой ядерный потенциал за счет кражи криптовалюты

"Она (КНДР - ИФ) продемонстрировала на военных парадах новые ракетные комплексы малой и средней дальности, а также запускаемые с подводных лодок и межконтинентальные", - говорится в докладе, направленном группой экспертов, отслеживающих санкционный режим в отношении КНДР, членам СБ ООН.

"Она также объявила о подготовке к испытаниям и производству новых боеголовок баллистических ракет и разработке тактического ядерного оружия", - отмечается в докладе, выдержки из которого получило агентство.

Согласно экспертам, КНДР удалось обновить свой ракетный и ядерный потенциал при помощи кибератак, которые позволили получить финансирование для развития этих программ.

В докладе они указывают, что Северная Корея "украла виртуальные активы в период с 2019 года по ноябрь 2020 года на общую сумму около $316,4 млн".

По их данным, КНДР продолжает отмывать украденную криптовалюту через внебиржевых брокеров в Китае.

В документе говорится, что КНДР удается обходить санкции и разработать оружие, незаконно импортировать переработанную нефть, иметь доступ к международным банковским каналами и осуществлять "злонамеренную деятельность".