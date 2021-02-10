Пострадавший при пожаре в Тонди человек скончался в больнице

В 6:55 в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Окса горит второй этаж двухэтажного деревянного дома. Первые спасательные бригады из Кесклинна и Лиллекюла прибыли на место за три минуты и сразу же приступили к поиску людей и тушению пожара.

В 7:10 из горящей квартиры вынесли пострадавшего, которого передали скорой помощи. Оживление по дороге в больницу принесло результат, но, к сожалению, пожилой человек позже скончался в больнице.

В 7:33 из дома эвакуировали еще четырех человек, одного из которых передали скорой помощи для осмотра. Остальных сперва поместили в теплый полицейский автомобиль, но к 8:36 они нашли себе временный кров.

Наряду с двумя оперативными дежурными, спасательными работами занимались восемь машин из четырех спасательных команд — Кесклинна, Лиллекюла, Копли и Нымме.