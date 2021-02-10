Галерея ⟩ Открыл свои двери самый роскошный жилой дом Тарту - "Лофты DUO"

«Лофты DUO» состоят из двух частей – построенного в Эстонское время здания и возведенной позднее пристройки. В прошлом столетии здание использовалось в качестве Тартуского узла связи. Чтобы отправить телеграмму, а позднее – и позвонить по междугородному телефону, горожане направлялись именно в этот дом. В течение последнего года обе части здания были снаружи реставрированы, а внутри – полностью перестроены.

Наша цель состояла в том, чтобы создать особенный дом, в котором хорошо чувствовали бы себя и новые домовладельцы, и арендаторы квартир. Проходя сегодня по дому, можно констатировать, что в сотрудничестве со строителем KRC Ehitus это нам удалось».

Менеджер по развитию Scandium Kinnisvara и партнер Калле Арон: «Проект "Лофты DUO" заставлял сиять глаза у всей нашей команды. Здание вдохновляло нас с самого начала. Наша цель заключалась в том, чтобы тщательно продумать концепцию дома и каждый квадратный сантиметр, чтобы сделать качество жизни жителей дома как можно лучше. Обилие дополнительных помещений не имеет аналогов в Эстонии. Это было важным аргументом как для покупателей жилья, так и для инвесторов в аренду. Обустроенный в здании собственный тренажерный зал мы ранее использовали в нескольких проектах Таллинна, где он был очень популярен. В проекте "Лофты DUO" мы сделали большой шаг вперед, предложив как развлечения внутри здания, так и возможность подкрепиться, не выходя из дома. Если к этому добавить прекрасное расположение на границе старого города Тарту, то это – лучшее место в Тарту, где можно жить или переночевать!»