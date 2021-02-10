Галерея ⟩ Открыл свои двери самый роскошный жилой дом Тарту - "Лофты DUO"

9 февраля прошло торжественное открытие самого роскошного жилого дома «Лофты DUO» в Тарту. В расположенном в старой части Тарту на углу улиц Рюйтли и Лай доме есть одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, занимающие два этажа лофты и удобные помещения общего пользования.
В распоряжении жильцов имеются собственный тренажерный зал, кинозал, зал для проведения мероприятий и прачечная со стиральными машинами. В марте в здании откроются два кафе – салатный бар Ralf Cafe и булочная-кондитерская Tüümian.
«Лофты DUO» состоят из двух частей – построенного в Эстонское время здания и возведенной позднее пристройки. В прошлом столетии здание использовалось в качестве Тартуского узла связи. Чтобы отправить телеграмму, а позднее – и позвонить по междугородному телефону, горожане направлялись именно в этот дом. В течение последнего года обе части здания были снаружи реставрированы, а внутри – полностью перестроены.
Сегодня в здании имеются 112 стильных квартир и лофтов. Особенностью дома являются роскошные дополнительные возможности, которыми могут пользоваться жители дома. На первом этаже находятся кинозал, зал для проведения мероприятий и тренажерный зал. Ожидают открытия два специальных кафе.
Майдо Люйсте, партнер и исполнительный директор Scandium Kinnisvara: «Мы горды тем, что смогли вдохнуть новую жизнь в исторически очень интересное здание в самом сердце Тарту. Здесь родился самый шикарный жилой дом в Тарту, который отличается роскошными вестибюлями, зонами общего пользования и пользующимися популярностью лофтами.
Наша цель состояла в том, чтобы создать особенный дом, в котором хорошо чувствовали бы себя и новые домовладельцы, и арендаторы квартир. Проходя сегодня по дому, можно констатировать, что в сотрудничестве со строителем KRC Ehitus это нам удалось».
Менеджер по развитию Scandium Kinnisvara и партнер Калле Арон: «Проект "Лофты DUO" заставлял сиять глаза у всей нашей команды. Здание вдохновляло нас с самого начала. Наша цель заключалась в том, чтобы тщательно продумать концепцию дома и каждый квадратный сантиметр, чтобы сделать качество жизни жителей дома как можно лучше. Обилие дополнительных помещений не имеет аналогов в Эстонии. Это было важным аргументом как для покупателей жилья, так и для инвесторов в аренду. Обустроенный в здании собственный тренажерный зал мы ранее использовали в нескольких проектах Таллинна, где он был очень популярен. В проекте "Лофты DUO" мы сделали большой шаг вперед, предложив как развлечения внутри здания, так и возможность подкрепиться, не выходя из дома. Если к этому добавить прекрасное расположение на границе старого города Тарту, то это – лучшее место в Тарту, где можно жить или переночевать!»
Автором внутренней архитектуры проекта «Лофты DUO» является архитектурное бюро KAOS. Строитель KRC Ehitus.