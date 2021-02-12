Кальюлайд: небольшие пожертвования от частных лиц партиям все же можно было бы разрешить

Об этом сообщила пресс-служба Социал-демократической партии, приводя слова Кальюлайда. «Я отношусь к полному запрету пожертвований скорее с сомнениями. Но я поддержал бы введение верхней границы для пожертвований частных лиц: например, 10, 20, 50 или 100 евро. Крупные пожертвования от частных лиц могут поступать лишь от очень обеспеченных людей, и, естественно, это дает им непропорционально большое влияние на принятие решений, которые касаются всего общества. Будь то формирование налоговой, финансовой или экономической политики», – отметил Кальюлайд.

По его словам, введение верхней границы для пожертвований существенно бы уменьшило влияние финансирования на формирование политики.

«Если будут разрешены небольшие отдельные пожертвования, партиям, чтобы привлечь дополнительные средства, понадобится находить большое число тех, кто готов перевести им деньги. Это позволит людям поддерживать те партии, мировоззрение которых они действительно считают важным. При этом значительно снизился бы риск коррупции», – подчеркнул Кальюлайд.