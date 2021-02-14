Хельме: коалиция реформистов и центристов просуществует не больше года

На заседании совета уполномоченных EKRE председатель партии Мартин Хельме выразил убеждение в том, что нынешняя коалиция реформистов и центристов просуществует не больше года, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"На то есть целый ряд причин. Большой миной под этой коалицией является то, что партнерам не удалось договориться о кандидатуре следующего президента. Очень серьезные трения между ними вызовет конкуренция на муниципальных выборах", - считает Хельме.

EKRE призывает к сопротивлению: наступило время объединиться для защиты эстонскости

Собрание уполномоченных Эстонской консервативной народной партии (EKRE) приняло в субботу заявление, в котором призывает к гражданскому сопротивлению политике, подрывающей государственность, независимость и свободу слова, передает BNS.

«Недавний переворот во власти нанес серьезный удар по демократии, суверенитету и верховенству закона в Эстонии, - говорится в заявлении собрания уполномоченных EKRE. - Мы дошли до ситуации, когда из правительства вытеснены национальные силы, которые боролись за экономическое благосостояние эстонцев и хотели дать народу больше прав в принятии решений в государственных делах. Мы оказались в ситуации, когда на полицию безопасности и прокуратуру падает подозрение в способствованию перевороту, а к власти пришли опозоренные рядом серьезных коррупционных дел партии».

«Мы дошли до ситуации, когда в Эстонии по сути дела действует единовластно одна из брюссельских либеральных партий. Именно Общеевропейская партия ALDE, в которую входят как Центристская партия, так и Партия реформ, потребовала отказаться от референдума о браке, о проведении которого еще в 2019 году договорилось коалиционное правительство, - говорится в заявлении партии. - Мы дошли до ситуации, когда после изгнания национальных сил из правительства Центристская партия и Партия реформ планируют дать зеленый свет миграционному пакту Европейского Союза, лишающему государства-члены права принимать решения по своей иммиграционной политике".

«Мы дошли до ситуации, когда в угоду Брюсселю в Эстонии намерены ввести политическую цензуру - планируемый новым правительством закон против разжигания ненависти является средством заткнуть в Европе рот националистам и консерваторам и другим несогласным с идеологией массовой иммиграции и гендерной нейтральности, - говорится в заявлении EKRE. - Заслуживает внимания то обстоятельство, что мы пришли к нынешней ситуации при участии и с одобрения президента, последовательно игнорирующего Конституцию и вмешивающегося в повседневную политику».