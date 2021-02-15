Аркадий Попов — о ситуации с COVID-19: мы должны что-то предпринять и быстро

«Мы наблюдаем рост инфицирования. Наряду с этим растет потребность в стационарном лечении. Если посмотреть на статистику, то сегодня самая высокая заполняемость койко-мест в больницах Лыунаского медицинского штаба — практически 83 процента. В Пыхьяском регионе ситуация не так критична, и заполняемость коек составляет около 63 процентов», — сказал Попов в эфире передачи Ringvaade, добавив, что высокая заполняемость койко-мест в некоторых больницах во многом связана с очагами вируса в самих больницах.

По оценке Попова, ограничения, которые действовали до сих пор, работали, но уже не действуют. «С одной стороны, региональные ограничения сработали. Нам удалось добиться стабильной ситуации, хотя это была не очень хорошая ситуация. [Но текущий] прирост говорит о том, что нам надо что-то предпринять и довольно быстро. Через неделю нас ждет еще большая потребность в больничном лечении», — сказал он.

Руководитель больницы добавил, что он также осознает опасность привыкания к большим числам. «Я боюсь, что мы постепенно станем слишком терпимыми к большим цфирам и смертности. Это не хорошо. Каждый день, когда меняется смена, я слышу, что мы теряем все больше и больше пациентов с Covid. Люди к этому привыкают, и это опасно. Сегодня наступил момент, когда мы должны сказать, что если мы не хотим такой высокой смертности и перегрузки системы здравоохранения, мы должны вмешаться», — отметил Попов.

Бывший глава кризисного штаба Департамента здоровья добавил, что вакцины — это только вспомогательное средство в борьбе с коронавирусом.

«Даже если человек получит вакцину, существует риск заражения после первой дозы. Эта проблема, разумеется, присутствует, и мы видели это в нашей больнице. У нас также был единичный случай, когда человек заболел сразу после приема второй дозы. Не исключено, что заболевание возникло сразу после второй дозы, а возможно и раньше. Мы знаем, что для развития иммунитета необходимы две дозы плюс семь дней», — пояснил Попов, добавив, что вакцина хорошо защищает от тяжелого течения болезни.

По словам Попова, при ограничении планового лечения необходимо исходить из условий конкретной больницы. «Нужно смотреть, в каких больницах есть госпитализированные пациенты. Если мы видим, что в региональных и центральных больницах еще достаточно свободных мест, то плановое лечение там будет в том же объеме, что и в декабре-ноябре», — сказал он.

Председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов отметил, что в его больнице положение сейчас лучше, чем, например, в декабре.