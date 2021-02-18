Правительство расторгло договор с адвокатским бюро Луи Фри

На сегодняшнем заседании правительства обсуждалось, как лучше всего защитить интересы эстонского государства в международных расследованиях отмывания денег. Поскольку в первую очередь речь идет о следственных процедурах и сотрудничестве в сфере юридической помощи, правительство решило поручить Министерству юстиции и прокуратуре представлять Эстонию в этих расследованиях.

По данным Министерства финансов, сотрудничество между Эстонией и Соединенными Штатами в области юриспруденции еще больше укрепится в ближайшие месяцы, поскольку в США вступит в должность атташе Эстонии по юридическим вопросам.

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, эстонские надзорные органы подтвердили, что у них хорошие и тесные прямые контакты со своими американскими партнерами и что активное сотрудничество в рамках расследований отмывания денег идет гладко.

Обмен информацией, касающийся расследования отмывания денег, до сих пор происходил и будет продолжаться в форме прямого общения между властями двух стран. Возможности эстонского государства представлять свои интересы в сфере правосудия в США также растут, и в ближайшие месяцы Эстония отправит в США атташе Эстонии по юридическим вопросам. Одна из его важнейших задач - представлять и защищать интересы эстонского государства в крупномасштабных расследованиях отмывания денег, чтобы иметь возможность участвовать в распределении штрафов в будущем, если это возможно.