Правительство расторгло договор с адвокатским бюро Луи Фри
Правительство расторгло контракт трехмиллионный контракт с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP, пишет Postimees.
Правительство расторгло контракт трехмиллионный контракт с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP, пишет Postimees.
На сегодняшнем заседании правительства обсуждалось, как лучше всего защитить интересы эстонского государства в международных расследованиях отмывания денег. Поскольку в первую очередь речь идет о следственных процедурах и сотрудничестве в сфере юридической помощи, правительство решило поручить Министерству юстиции и прокуратуре представлять Эстонию в этих расследованиях.
По данным Министерства финансов, сотрудничество между Эстонией и Соединенными Штатами в области юриспруденции еще больше укрепится в ближайшие месяцы, поскольку в США вступит в должность атташе Эстонии по юридическим вопросам.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, эстонские надзорные органы подтвердили, что у них хорошие и тесные прямые контакты со своими американскими партнерами и что активное сотрудничество в рамках расследований отмывания денег идет гладко.
Обмен информацией, касающийся расследования отмывания денег, до сих пор происходил и будет продолжаться в форме прямого общения между властями двух стран. Возможности эстонского государства представлять свои интересы в сфере правосудия в США также растут, и в ближайшие месяцы Эстония отправит в США атташе Эстонии по юридическим вопросам. Одна из его важнейших задач - представлять и защищать интересы эстонского государства в крупномасштабных расследованиях отмывания денег, чтобы иметь возможность участвовать в распределении штрафов в будущем, если это возможно.
Максимальный общий объем заключенного и расторгнутого сегодня по решению кабинета министров договора о юридической помощи составил 3 миллиона евро. На сегодняшний день государство выплатило адвокатскому бюро 581 500 евро. Средства, высвобождаемые при расторжении договора, будут направлены на другие меры, связанные с борьбой с отмыванием денег.