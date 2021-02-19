Пт, 19.02.2021
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Гостиницы и рестораны ждут от правительства поддержки в ближайшие недели

Narva-Jõesuu SPA. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Правительство установило новые ограничения, которые в числе прочего касаются того, что в предстоящие школьные каникулы спа и водные центры будут закрыты, пишет Rus.ERR.

Председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп надеется, что правительство также быстро найдет возможности для компенсаций попавшему под ограничения сектору.

«Предприятиям чрезвычайно сложно, и конечно, они ожидают разумной системы компенсаций, чтобы пережить эти две недели. Ведь уже 11 месяцев туристический сектор находится в очень сложной ситуации. Мы не можем надеяться на то, что у предприятий есть резервы. Нет, их давно нет», - сказал Айн Кяпп.

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