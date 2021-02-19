Гостиницы и рестораны ждут от правительства поддержки в ближайшие недели

«Предприятиям чрезвычайно сложно, и конечно, они ожидают разумной системы компенсаций, чтобы пережить эти две недели. Ведь уже 11 месяцев туристический сектор находится в очень сложной ситуации. Мы не можем надеяться на то, что у предприятий есть резервы. Нет, их давно нет», - сказал Айн Кяпп.