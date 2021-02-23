«Мы очень близкие люди»: Путин и Лукашенко провели переговоры

Так, Владимир Путин отметил, что сотрудничество двух стран востребовано на разных уровнях, в том числе на региональном. "Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", - отметил Путин.

"Мы очень близкие люди, близкие народы: культура, язык, религия, история совместная. Причем не только основанная на героическом относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войны, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет", - сказал президент РФ, добавив, что сотрудничество двух стран продолжается и сейчас.

Коснувшись вопросов сотрудничества с Белоруссией, Путин отметил, что РФ по-прежнему остается самым крупным инвестором страны. "Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии - около 50%, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", - сказал он.

Лукашенко в свою очередь заявил, что почти все "дорожные карты" взаимодействия России и Белоруссии готовы к подписанию. Он заметил, что финансовая помощь, которую Москва оказала Минску, была своевременной и важной. "Деньги на ветер не выброшены", - заявил он, добавив, что к лету надеется возобновить автомобильное сообщение двух стран через границу.

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О планах провести встречу между Путиным и Лукашенко сообщили 10 февраля. 18 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал дату проведения мероприятия. Песков тогда заявил, что переговоры могут оказаться "весьма продолжительными".

По официально версии, Путин и Лукашенко договорились активизировать работу межправительственной комиссии, а также сотрудничество по линии ключевых отраслей предприятий. Кроме того, было решено поручить руководителям министерств и ведомств подготовить предложения, чтобы восстановить сообщение между двумя странами, прерванное из-за пандемии коронавируса.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко обсуждали в основном экономические связи и вопросы торгово-экономической кооперации.

А к осени в стране появится собственная вакцина от коронавируса. Пока же Белоруссия активно закупает вакцину у РФ, а в марте начнется и производство этой вакцины в самой Белоруссии. "Самая эффективная вакцина - это российская. Это признано во все мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", - сказал Лукашенко в начале встречи. В связи с этим президент РФ напомнил о необходимости объединять усилия по производству вакцин, в том числе и с Европой.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Сочи будет обсуждаться вопрос о доступе к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС в 2011 году: речь идет о сумме, превышающей $3 млрд. Источники сообщали, что Минск может получить до $3,5 млрд, и этот вопрос принципиально уже решен.