Более 800 случаев за неделю: в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом

В Мустамяэ добавилось 58, в Нымме - 42, в Кесклинне - 41, в Пыхья-Таллинне - 39, в Хааберсти - 30, в Крийстине - 26, в Пирита - 15 новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось 2416 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33,7% или 816 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 1191,53 случая на 100 000 жителей за две недели.