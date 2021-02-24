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  • Более 800 случаев за неделю: в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом
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Более 800 случаев за неделю: в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1752 первичных тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 375.

В крупнейшем районе столицы Ласнамяэ выявили 124 новых случаев заражения, сообщили в среду rus.err.ee в Департаменте здоровья.

В Мустамяэ добавилось 58, в Нымме - 42, в Кесклинне - 41, в Пыхья-Таллинне - 39, в Хааберсти - 30, в Крийстине - 26, в Пирита - 15 новых случаев заражения коронавирусом.

За последнюю неделю в Таллинне добавилось 2416 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 33,7% или 816 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 1191,53 случая на 100 000 жителей за две недели.

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