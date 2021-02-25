Начался ремонт променада Каларанд
В Пыхья-Таллинне начался ремонт прибрежной полосы бета-променада на Каларанна. В ходе работ в порядок будет приведено береговое укрепление возле улицы Суур-Патарей, а также восстановлена пешеходная дорожка.
В Пыхья-Таллинне начался ремонт прибрежной полосы бета-променада на Каларанна. В ходе работ в порядок будет приведено береговое укрепление возле улицы Суур-Патарей, а также восстановлена пешеходная дорожка.
«В ходе работ будет приведено в порядок береговое укрепление возле здания по адресу ул. Суур-Патарей, 24, а также береговая линия длиной в 40 метров. Позже будет построен еще один прибрежный променад, который будет вести от здания по адресу Суур-Патарей, 24 до порта Каласадам, - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. – Пыхья-Таллинн - привлекательный район как для горожан, так и для гостей, которые с удовольствием прогуливаются у моря и знакомятся с местными достопримечательностями. Новая пешеходная дорожка поможет соединить между собой культурные объекты и сделать их еще более доступными».
«Таллинн как морской город старается открыть для горожан как можно больше морского берега – места для приятных и безопасных прогулок. Бета-променад - одно из красивейших мест нашего района. Он связывает между собой Каласадам, Батарейную морскую крепость, а дальше ведет в квартал Ноблесснер. Сейчас речь идет о первом этапе ремонта променада. На втором этапе застройщик квартала Каларанна приведет в порядок отрезок от порта Каласадам до улицы Суур-Патарей», - рассказал старейшина района Пыхья-Таллинн Пеэтер Ярвелайд.
Работы по укреплению береговой линии продлятся ориентировочно до середины марта. Асфальтирование пешеходной дорожки запланировано на весну, когда улучшатся погодные условия. Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполняет Tallinna Teede AS. Стоимость работ - 57 000 евро.
Строительство променада по заказу застройщика квартала Каларанна Pro Kapital начнется во втором квартале этого года.