Начался ремонт променада Каларанд

«В ходе работ будет приведено в порядок береговое укрепление возле здания по адресу ул. Суур-Патарей, 24, а также береговая линия длиной в 40 метров. Позже будет построен еще один прибрежный променад, который будет вести от здания по адресу Суур-Патарей, 24 до порта Каласадам, - пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. – Пыхья-Таллинн - привлекательный район как для горожан, так и для гостей, которые с удовольствием прогуливаются у моря и знакомятся с местными достопримечательностями. Новая пешеходная дорожка поможет соединить между собой культурные объекты и сделать их еще более доступными».