Прокуратура обвиняет судью во взяточничестве
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором судья Тартуского уездного суда, адвокат, адвокатское бюро и банкротный управляющий обвиняются в различных преступлениях.
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором судья Тартуского уездного суда, адвокат, адвокатское бюро и банкротный управляющий обвиняются в различных преступлениях.
В уголовном деле, направленном сегодня в суд, Эвели Вавренюк обвиняется в том, что требовала взятки и неоднократно брала их. Банкротному управляющему Сирье Таэль, присяжному адвокату Олеву Кукласе и его адвокатскому бюро AB Kuklase ja Partnerid предъявлено обвинение в даче взятки. Согласно обвинению, при производствах по делу о банкротстве Вавренюк предпочитала своих знакомых управляющих и выносила благоприятные решения для тех банкротных управляющих, которые входили в круг ее друзей. За это она и ее члены семьи получали ответные услуги.
Также Эвели, Марко и Мирко Вавренюк предъявлено обвинение в попытке мошенничества, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинение предъявлено в незаконном взыскании судебных издержек при оказании юридической помощи. В мошенничестве обвиняется и Таэль, которая во время работы подала больничный лист и получила за это компенсацию.
Кроме того, Эвели Вавренюк предъявили обвинение в незаконном разглашении персональных данных в личных целях. Согласно обвинению, она передала информацию, доступную ему из-за должности судьи, члену своей семьи, чтобы последний мог оказать юридическую помощь.
Харьюский уездный суд не назначил время для предварительного слушания.