Прокуратура обвиняет судью во взяточничестве

В уголовном деле, направленном сегодня в суд, Эвели Вавренюк обвиняется в том, что требовала взятки и неоднократно брала их. Банкротному управляющему Сирье Таэль, присяжному адвокату Олеву Кукласе и его адвокатскому бюро AB Kuklase ja Partnerid предъявлено обвинение в даче взятки. Согласно обвинению, при производствах по делу о банкротстве Вавренюк предпочитала своих знакомых управляющих и выносила благоприятные решения для тех банкротных управляющих, которые входили в круг ее друзей. За это она и ее члены семьи получали ответные услуги.