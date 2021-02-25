Бездомные кошки стали важным вопросом при принятии бюджета Нарвы
В четверг на сессии горсобрания Нарвы депутаты приняли городской бюджет на 2021 год. Подготовленный управой проект бюджета объемом 96 млн евро поступил в горсобрание еще в ноябре, но затем сменилась власть, и пока новая коалиция вступала в свои права и обсуждала поправки к бюджету, прошло больше трех месяцев. Бюджет заметно изменился в части строительных работ, но неожиданно самые большие споры вызвало перераспределение денег на помощь бездомным кошкам.