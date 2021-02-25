Чт, 25.02.2021
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Бездомные кошки стали важным вопросом при принятии бюджета Нарвы

Голосование по бюджету Нарвы на 2021 год. ФОТО: Николай Андреев

В четверг на сессии горсобрания Нарвы депутаты приняли городской бюджет на 2021 год. Подготовленный управой проект бюджета объемом 96 млн евро поступил в горсобрание еще в ноябре, но затем сменилась власть, и пока новая коалиция вступала в свои права и обсуждала поправки к бюджету, прошло больше трех месяцев. Бюджет заметно изменился в части строительных работ, но неожиданно самые большие споры вызвало перераспределение денег на помощь бездомным кошкам.

Два месяца года уже прошли

После того, как возникла новая коалиция в горсобрании, отправившая в отставку с поста мэра Алексея Евграфова, ей понадобилось много времени на замену остальных руководителей. Проект бюджета был подготовлен еще под руководством Евграфова, и его начала обсуждать ответственная за работу над бюджетом Стратегическая комиссия горсобрания. После этого состав комиссии изменился, ее председателем (как и председателем горсобрания) стала Татьяна Стольфат, а заместителем председателя комиссии - Ирина Янович. Бюджет оказался на рассмотрении уже нового состава комиссии.

Татьяна Стольфат рассказала, что работать пришлось быстро: чтобы, например, дороги в этом сезоне начали ремонтировать вовремя, нужно вовремя провести конкурсы госпоставки, а для этого нужен принятый бюджет.

Ирина Янович считает, что задержка была связана, в основном, с тем, что две фракции новой коалиции долго договаривались между собой.

Деньги на переезд школы

Татьяна Стольфат сообщила также, что прежний состав комиссии не учел, что в этом году на время реконструкции Кесклиннаской гимназии, нужно организовать переезд на новое, временное место:

“Сумма для переезда и подготовки помещения - ни много ни мало 200 тысяч евро. Поэтому пришлось очень постараться, чтобы найти их”.

Бывший зампред горсобрания Лариса Оленина сказала, это управа, к ее удивлению, подготовив проект для рассмотрения старым составом комиссии, не учла деньги на переезд школы.

Директор Финансового департамента Елена Голубева сообщила, что на тот момент было еще непонятно, сколько будет стоить переезд. Когда расчеты появились, они оказались на рассмотрении комиссии - уже в новом составе.

Все любят котиков

В проекте бюджета предлагалась 12 000 евро городской поддержки для НКО Narva Kassituba, которое занимается отловом бродячих кошек, их содержанием, а также по мере возможности отдает их в хорошие руки. Но это не единственная подобная организация в городе, и представители других НКО ранее не раз отмечали несправедливость ее привилегированного положения. Стратегическая комиссия горсобрания разделила те самые 12 тысяч поровну между четырьмя организациями.

Депутат Владимир Тарахтин, который поддерживает приют Narva Kassituba из личных средств, возмутился этому решению. По его словам, в Narva Kassituba содержится около 300 кошек, в других организациях - до 20-30.

“Я думаю, что это - материал для работы ревизионной комиссии”, - заявил он.

Михаил Стальнухин также заявил, что самый большой приют проделал огромную работу, и распределение средств нужно еще раз обсудить.

Также из бюджета исключили деньги на оборудование муниципального приюта для кошек и собак, который уже строится. Получается, отмечает доктор Тарахтин, коробка здания будет возведена, но оно будет простаивать.

Проектирование, но не строительство

По оценке Татьяны Стольфат, около 75% того, что предлагал прежний состав комиссии в итоге вошло в проект бюджета.

“Я считаю, что это достаточно конструктивная работа, и никто не делает, как в детском саду - не говорит, что всё это было плохо”, - сказала Татьяна Стольфат перед заседанием горсобрания.

Ирина Янович считает, что изменений новый состав комиссии внес очень много.

Больше всего изменений в изначальный проект бюджета касалось именно строительства и реконструкции различных городских объектов. В нескольких школах и детсадах были запланированы проектирование и строительные работы (в основном, для обновления фасадов).

“Конечно, печально, что деньги снимают с приюта, который содержит в три раза, если не больше, животных. Но и, конечно, жаль, что снимают со строительных работ, которые у нас были запланированы вместе с проектированием. Потому что в том бюджете, который мы готовили, было запланировано и проектирование, и строительство. Сейчас на очень многих объектах осталось только проектирование”.

Ирина Янович и Лариса Оленина отметили, что особенно жаль проекта зоны отдыха, которую планируется построить на месте закрытого детского сада на улице Харидусе. Уже был составлен эскиз, прошла встреча с жителями, на которой обсуждали будущую зону отдыха с катком, кинозалом, игровыми площадками для горожан разных возрастов. В итоге, в этом году она построена не будет.

Представители коалиции отмечали, что экономическая ситуация в городе складывается сложная, и многие несрочные стройки лучше отложить.

По словам Татьяны Стольфат, нынешний бюджет более ориентирован на социальные проблемы. Если бы Департамент социальной помощи получил такие же деньги как в прошлом году, ему не хватило бы денег на выплату городских пособий, поскольку их получателей стало больше. Выделены дополнительные средства на ежегодное городское пособие, которое получают около 20 тысяч человек.

Лариса Оленина на заседании горсобрания упрекнула членов новой коалиции в том, что, добиваясь власти, они требовали повысить это пособие с 20 до 50 евро, но в итоге повысили всего на пять евро.

По данным председателя горсобрания, кредитная нагрузка бюджета будет около 40-41%. В прошлом, при реализации крупных проектов она иногда вплотную подходила в максимально разрешенным по закону 60%.

Директор Финансового департамента управы Елена Голубева сказала, что проект бюджета, учитывая коронакризис, был составлен очень консервативно. В проекте бюджета, составленном еще в ноябре, учитывались предварительные цифры государственной поддержки. Сейчас, по словам Татьяны Стольфат, господдержка выросла примерно на полмиллиона евро, и эта сумма позволила увеличить социальные расходы.

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