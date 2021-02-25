Бездомные кошки стали важным вопросом при принятии бюджета Нарвы

Два месяца года уже прошли

После того, как возникла новая коалиция в горсобрании, отправившая в отставку с поста мэра Алексея Евграфова, ей понадобилось много времени на замену остальных руководителей. Проект бюджета был подготовлен еще под руководством Евграфова, и его начала обсуждать ответственная за работу над бюджетом Стратегическая комиссия горсобрания. После этого состав комиссии изменился, ее председателем (как и председателем горсобрания) стала Татьяна Стольфат, а заместителем председателя комиссии - Ирина Янович. Бюджет оказался на рассмотрении уже нового состава комиссии.

Татьяна Стольфат рассказала, что работать пришлось быстро: чтобы, например, дороги в этом сезоне начали ремонтировать вовремя, нужно вовремя провести конкурсы госпоставки, а для этого нужен принятый бюджет.

Ирина Янович считает, что задержка была связана, в основном, с тем, что две фракции новой коалиции долго договаривались между собой.

Деньги на переезд школы

Татьяна Стольфат сообщила также, что прежний состав комиссии не учел, что в этом году на время реконструкции Кесклиннаской гимназии, нужно организовать переезд на новое, временное место:

“Сумма для переезда и подготовки помещения - ни много ни мало 200 тысяч евро. Поэтому пришлось очень постараться, чтобы найти их”.

Бывший зампред горсобрания Лариса Оленина сказала, это управа, к ее удивлению, подготовив проект для рассмотрения старым составом комиссии, не учла деньги на переезд школы.

Директор Финансового департамента Елена Голубева сообщила, что на тот момент было еще непонятно, сколько будет стоить переезд. Когда расчеты появились, они оказались на рассмотрении комиссии - уже в новом составе.

Все любят котиков

В проекте бюджета предлагалась 12 000 евро городской поддержки для НКО Narva Kassituba, которое занимается отловом бродячих кошек, их содержанием, а также по мере возможности отдает их в хорошие руки. Но это не единственная подобная организация в городе, и представители других НКО ранее не раз отмечали несправедливость ее привилегированного положения. Стратегическая комиссия горсобрания разделила те самые 12 тысяч поровну между четырьмя организациями.

Депутат Владимир Тарахтин, который поддерживает приют Narva Kassituba из личных средств, возмутился этому решению. По его словам, в Narva Kassituba содержится около 300 кошек, в других организациях - до 20-30.

“Я думаю, что это - материал для работы ревизионной комиссии”, - заявил он.

Михаил Стальнухин также заявил, что самый большой приют проделал огромную работу, и распределение средств нужно еще раз обсудить.

Также из бюджета исключили деньги на оборудование муниципального приюта для кошек и собак, который уже строится. Получается, отмечает доктор Тарахтин, коробка здания будет возведена, но оно будет простаивать.

Проектирование, но не строительство

По оценке Татьяны Стольфат, около 75% того, что предлагал прежний состав комиссии в итоге вошло в проект бюджета.