Женщина Эстонии не жалуется на здоровье, она трудолюбива и образована

По состоянию на начало прошлого года 699 699 женщин составляли более половины населения Эстонии, возраст женщины в стране в среднем 44,5 года, а у взрослой женщины в среднем 1,7 ребенка.

Самые популярные имена женщин в Эстонии - Ольга, Ирина, Елена, Татьяна, Светлана, Валентина, Анна, Галина, Наталья и Мария. В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении составляла 82,8 года, здоровыми они проживают 57,6 года. Более половины женщин оценивают свое здоровье как очень хорошее или хорошее, почти треть как среднее, а чуть более десятой части - как плохое или очень плохое.

34,82 процента женщин замужем, 31,67 процента не замужем, 17,29 процента разведены, 13,27 процента вдовы, а у 2,95 процента женщин семейное состояние не уточнатся.

64 762 женщины имеют прикладное высшее образование или степень бакалавра, 117 606 степень магистра, 4498 - докторскую степень. В среднем половина женщин в возрасте от 25 до 64 лет имеют высшее образование. Больше всего женщин с высшим образованием в Харьюском и Тартуском уездах, где более половины женщин имеют соответствующий уровень образования. В других уездах доля женщин с высшим образованием на уровне 40 процентов или чуть ниже. В прошлом году почти четверть женщин трудоспособного возраста обучались на протяжении всей жизни.

В прошлом году в Эстонии из 503 800 женщин трудоспособного возраста в возрасте от 15 до 74 лет работу имели 318 700. Большинство женщин занято в сфере образования, оптовой и розничной торговли, производства, здравоохранения и социальной работы, а также в государственном управлении и обороне. Общее количество безработных женщин составило 22 600. В прошлом году 84 600 женщин работали удаленно, по сравнению с мужчинами, доля женщин, работающих удаленно, значительно увеличилась более чем за год. Средний брутто-месячный доход работницы составлял 1176 евро для женщин.