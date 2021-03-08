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  • Рейды в общественном транспорте Таллинна: сотрудники МуПо раздали почти 2000 масок

Рейды в общественном транспорте Таллинна: сотрудники МуПо раздали почти 2000 масок

ФОТО: МуПо

МуПо сегодня подвела итоги проводимым на прошлой неделе рейдам по проверки и раздачи масок в общественном транспорте.

«Приятным сюрпризом стало то, что люди в общественном транспорте относительно послушно носят маски. За пять дней (вторник-пятница) мы проверили 1264 единицы общественного транспорта и раздали 1722 маски, что чуть больше, чем одна маска на одну единицу общественного транспорта, - говорит глава Таллиннской МуПо Айвар Тоомпере. - Люди были спокойными и дружелюбно относились к раздаче масок, тех, кто отказывался от маски, было мало».

На этой неделе Муниципальная полиция продолжит раздавать маски, этим будут заниматься два патруля. «Наша работа продолжится в меньшем составе, но продлится еще минимум до конца месяца», - уточнил Тоомпере.

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