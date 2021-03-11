Фото ⟩ Одна из жемчужин эстонского частного домостроения приглашает переселиться в Вильяндимаа

В цену дома - 283 000 евро - включена вся обстановка этого симпатичного жилища. Под обстановкой продающая недвижимость семья подразумевает буквально все: от штор и светильников до мебели и роботов-газонокосилок. Площадь дома - 163,9 квадратных метров.

Дом в Вильянди. ФОТО: KV.EE

В доме три спальни, гостиная, кухня, баня, зимний сад, терраса, хозяйственное помещение, два туалета, баня на дровах, ванная комната, а также встроенные кладовки и гардеробные.

Дом в Вильянди. ФОТО: KV.EE

Но безусловным украшением дома являются террасы и круглый год утопающий в зелени зимний сад. Из окон дома открывается прекрасный вид на долину Ууэвески и реку.

Дом в Вильянди. ФОТО: KV.EE