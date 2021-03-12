Страны Евросоюза призвали смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов

Какие именно страны выступили с таким предложением, не уточняется, но агентство пишет, что это государства, для которых важна туристическая отрасль. На фоне начала программ вакцинации от коронавируса страны начали предлагать смягчить действующие ограничения на въезд ради восстановления экономики.

Страны предложили перейти к системе, которая позволит туристам путешествовать, если они сделали прививку от коронавируса, переболели COVID-19 или их тест на вирус дал отрицательный результат. Как пишет Bloomberg, эта система будет похожа на ковид-паспорта, предложенные для перемещения внутри ЕС. Ожидается, что лидеры стран Евросоюза могут обсудить этот вопрос на саммите в конце марта.