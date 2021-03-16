В Эстонии прибавилось 1463 зараженных, скончались 11 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 889 человек. В Харьюмаа 673 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 95, в Ида-Вирумаа — 87, в Ляэне-Вирумаа — 69, на Сааремаа — 41, в Вильяндимаа — 40, в Ляэнемаа — 39, в Пярнумаа — 34, в Рапламаа — 32, в Вырумаа — 31, в Йыгевамаа — 19, в Ярвамаа — 18, на Хийумаа — 11, в Валгамаа — восемь, в Пыльвамаа — четыре новых случая. В случае 46 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1491,8 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,6% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 75 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 687 пациентов.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 141 912 человек, две дозы вакцины получили 52 932 пациента

По состоянию на 16 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 141 912 человек, из которых 52 932 получили обе дозы. За сутки ввели 5295 доз, всего было введено 191 207 доз вакцины. Каждому восьмому взрослому человеку сделан хотя бы один укол.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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