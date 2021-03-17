Фото ⟩ В Хаапсалу выставлен на продажу дом солдата наполеоновской армии

История дома восходит к XVIII веку. Находящийся в охраняемой государством старой части Хаапсалу дом в 1787-1792 годах принадлежал городскому почтмейстеру, затем солдату наполеоновской армии, а в 1818-1862 местному ювелиру - серебряных дел мастеру. На продажу выставлены две трети этого дома.

Часть дома в Хаапсалу. ФОТО: KV.EE

В продаже две трети дома - 233 квадратных метра, или семь комнат. Эти две трети в свою очередь разделены пополам, и каждая часть имеет свой отдельный вход, что позволяет одну часть дома сдавать внаем.

Часть дома в Хаапсалу. ФОТО: KV.EE

В цокольном этаже, сложенном из известняка, расположены баня с большим предбанником, санузел, подсобное помещение и котельная. В доме также есть кухня, гостиная, туалет и ванная, кабинет и три спальни.

Дом в Хаапсалу. ФОТО: KV.EE

Рядом с домом с одной стороны находится замковая площадь, а с другой - залив Вяйке Вийк, где летом можно купаться. В части дома, выставленной на продажу, два окна выходят на улицу Видеманни, а остальные - во двор. В доме установлен экономичный тепловой насос воздух - вода, который нагревает полы первого и цокольного этажей и радиаторы второго этажа.

Дом в Хаапсалу. ФОТО: KV.EE