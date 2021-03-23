Из-за коронавируса ряд эстонских фильмов не может выйти на киноэкраны
Из-за вызванных коронавирусом ограничений премьеры ряда эстонских фильмов перенесены на осень, пишет Rus.ERR.
Из-за вызванных коронавирусом ограничений премьеры ряда эстонских фильмов перенесены на осень, пишет Rus.ERR.
Например, в апреле должна была состояться премьера двух новых отечественных художественных фильмов: "Кратт" Расмуса Меривоо и "Сандра получает работу" Каупо Круусиаука. Однако выход этих картин в прокат отложен, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.
Продюсеры пока не знают, когда зрители смогут увидеть "Кратт", а вот фильм Круусиаука планируется выпустить в прокат во второй половине сентября.
Директор Эстонского института кино Эдит Сепп не верит, что премьеры состоятся раньше осени.