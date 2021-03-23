Из-за коронавируса ряд эстонских фильмов не может выйти на киноэкраны

Например, в апреле должна была состояться премьера двух новых отечественных художественных фильмов: "Кратт" Расмуса Меривоо и "Сандра получает работу" Каупо Круусиаука. Однако выход этих картин в прокат отложен, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.

Продюсеры пока не знают, когда зрители смогут увидеть "Кратт", а вот фильм Круусиаука планируется выпустить в прокат во второй половине сентября.