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  • Из-за коронавируса ряд эстонских фильмов не может выйти на киноэкраны

Из-за коронавируса ряд эстонских фильмов не может выйти на киноэкраны

Кинотеатр Forum Cinemas. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Из-за вызванных коронавирусом ограничений премьеры ряда эстонских фильмов перенесены на осень, пишет Rus.ERR.

Например, в апреле должна была состояться премьера двух новых отечественных художественных фильмов: "Кратт" Расмуса Меривоо и "Сандра получает работу" Каупо Круусиаука. Однако выход этих картин в прокат отложен, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.

Продюсеры пока не знают, когда зрители смогут увидеть "Кратт", а вот фильм Круусиаука планируется выпустить в прокат во второй половине сентября. 

Директор Эстонского института кино Эдит Сепп не верит, что премьеры состоятся раньше осени.

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