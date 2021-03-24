Коронавирус подтвержден у 1553 жителей Эстонии, скончались 14 человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 1033 человек. В Харьюмаа 814 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 107, в Ляэне-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 60, в Вильяндимаа — 50, в Рапламаа — 40, в Йыгевамаа — 28, на Сааремаа и в Йыгевамаа — по 26, в Ляэнемаа — 23, в Пярнумаа — 20, в Пыльва- и Валгамаа — по семь, в Вырумаа — пять и на Хийумаа — четыре новых случая. В случае 31 положительного результата место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1507,9 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,9% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли сто новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 698 пациентов. Скончались 14 человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 172 183 человека, две дозы вакцины получили 57 738 пациентов

По состоянию на 24 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 172 183 человека, из которых 57 738 получили обе дозы. За сутки ввели 2491 дозу, всего была введена 226 994 дозы вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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