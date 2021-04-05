Интернет-мошенники выманили у двух жителей Силламяэ значительные суммы

40-летней проживающей в Силламяэ женщине позвонил якобы работник банка и сказал, что ее банковский счет использовался не по назначению. Для восстановления безопасности банковского счета у нее запросили пароли Smart-ID для, после этого с ее счета исчезли 11 235 евро, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.