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  • Интернет-мошенники выманили у двух жителей Силламяэ значительные суммы

Интернет-мошенники выманили у двух жителей Силламяэ значительные суммы

Деньги. Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Представившиеся сотрудниками банка интернет-мошенники выманили у одного жителя Силламяэ более 11 000 евро, а у другого - почти 2 000 евро.

40-летней проживающей в Силламяэ женщине позвонил якобы работник банка и сказал, что ее банковский счет использовался не по назначению. Для восстановления безопасности банковского счета у нее запросили пароли Smart-ID для, после этого с ее счета исчезли 11 235 евро, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Псевдосотрудник банка позвонил и 34-летнему мужчине из Силламяэ, сообщив, что его банковский счет использовался не по назначению, и запросив пароли для восстановления безопасности. После этого со счета мужчины пропало почти 1900 евро.

Полиция возбудила уголовные дела по статье о мошенничестве.

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