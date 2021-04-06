В Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, включая 41-летнего мужчину

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 563 человек. В Харьюмаа 426 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 111, в Тартумаа — 38, в Ляэне-Вирумаа — 33, в Рапламаа — 28, в Пярнумаа — 23, в Вильяндимаа — 21, в Йыгевамаа — 16, в Ярвамаа — 14, в Ляэнемаа — десять, на Сааремаа — три, в Пыльвамаа и на Хийумаа — по два, в Валгамаа — один новый случая заражения. В Вырумаа новых случаев заражения не зафиксировано. В случае 34 положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 995,2 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 17,8% от общего количества сделанных тестов.

В стационарном лечении нуждаются 686 пациентов, скончались 13 человек

По состоянию на утро 6 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 686 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 70 пациентам, из которых 52 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 79 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 82 человека, 25 перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончалось 13 человек с коронавирусом: 41-летний мужчина, 61-летняя женщина, 63-летняя женщина, 72-летняя женщина, 75-летний мужчина, 82-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 88-летний мужчина, две 89-летние женщины, 92-летняя женщина и 94-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 963 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5905 случаев заболевания COVID-19 у 5686 человек.

По состоянию на 6 апреля выздоровело 89 105 человека. Из них истории болезни 61 263 человека (68,8%) завершены, у 27 842 человека (31,2%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 170 574 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 110 680 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привит 229 241 человек, две дозы вакцины получили 69 779 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 229 241 человек, из которых обе дозы получили 69 779 человек. За сутки было введено 3511 доз. В общей сложности ввели 299 020 доз вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.