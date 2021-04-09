Фото ⟩ Дача мечты: большой участок земли, красивый деревенский дом и новая баня

Комплекс загородных зданий, состоящий из трех строений, подходит как для круглогодичного проживания, так и для туристического бизнеса, а также просто для дачи. Окруженная полями и лесами недвижимость продается за 155 500 евро.

Летний дом в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE

Главное здание - деревянный дом под аутентичной соломенной крышей, которая последний раз ремонтировалась в 2016 году. В доме есть гостиная, кухня, две спальни, туалет и душевая, а также большой зал для совместного времяпровождения.

Летний дом в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE

Новую баню построил нынешний собственник недвижимости. Помимо парилки и душевой, в сауне есть комната отдыха, где можно хорошо провести время. Так же можно переночевать на втором этаже бани. Вторая, меньшая по размеру баня была переоборудована в гостевой домик, в котором могут разместиться приехавшие издалека.

Летний дом в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE