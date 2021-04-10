Фото ⟩ Вспыхнувший ночью пожар уничтожил дачу

Команда спасателей-добровольцев Ярва-Яани сообщила, что, когда они прибыли на место, огонь уже вырвался из-под крыши. Местные спасатели начали работы по тушению и открыли запертые двери, передает Järva Teataja.

К счастью, это была дача и людей внутри не было.