Фото ⟩ Вспыхнувший ночью пожар уничтожил дачу
Сегодня ночью в 00:31 в Центр тревоги поступил вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, на улице Пикк горел дом.
Сегодня ночью в 00:31 в Центр тревоги поступил вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, на улице Пикк горел дом.
Команда спасателей-добровольцев Ярва-Яани сообщила, что, когда они прибыли на место, огонь уже вырвался из-под крыши. Местные спасатели начали работы по тушению и открыли запертые двери, передает Järva Teataja.
К счастью, это была дача и людей внутри не было.
Дом пострадал как от огня, так и от воды.