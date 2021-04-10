Сб, 10.04.2021
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Фото ⟩ Вспыхнувший ночью пожар уничтожил дачу

Сегодня ночью в 00:31 в Центр тревоги поступил вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, на улице Пикк горел дом.

Команда спасателей-добровольцев Ярва-Яани сообщила, что, когда они прибыли на место, огонь уже вырвался из-под крыши. Местные спасатели начали работы по тушению и открыли запертые двери, передает Järva Teataja.

К счастью, это была дача и людей внутри не было. 

Дом пострадал как от огня, так и от воды. 

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