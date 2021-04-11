В Финляндии на акции протеста задержали 20 человек
В субботу, 10 апреля, в столице Финляндии прошла акция протеста против коронаограничений.
В субботу, 10 апреля, в столице Финляндии прошла акция протеста против коронаограничений.
Вчера в центре Хельсинки через мегафоны стражи порядка сообщали гражданам, что демонстрация незаконна, протестующие в ответ освистали полицию. По предварительным данным, было задержано 20 человек, сообщает Yle.
В то же время местные полицейские у нового здания парламента охраняли порядок на демонстрации из двух человек, об этой акции было заранее подано уведомление. Предварительной информации о марше в центре города не поступало.
В Facebook об участии в финском «Большом марше» заявило около 300 человек. Согласно нынешним ограничениям, связанным с коронавирусом, все собрания более шести человек запрещены.