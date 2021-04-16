В странах Балтии снижается число заражений COVID-19

Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2383 случая заражения коронавирусом, 1168 из них - в Литве, 643 - в Латвии, 572 - в Эстонии.

В Литве за сутки подтверждено 1088, еще семеро заболевших скончались, сообщает агентство BNS в пятницу со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве зарегистрирован 231 601 случай COVID-19.

За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей Литвы составил 493,9 случая. От коронавируса в Литве скончались 3739 человек, всего с данным связаны 7578 смертей.

С воскресенья службы в католических храмах всех самоуправлений Литвы будут проходить при участии верующих, сообщает BNS со ссылкой на конференцию епископов республики. Службы возобновляются с учетом повышения количества людей, привитых и получивших иммунитет, а также решений вновь открыть различные учреждения.

В Латвии за сутки выявлено 612 новых случаев COVID-19, еще 12 инфицированных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 110 343 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии составляет 354,1 случая на 100 тыс. жителей.

С 20 апреля в Латвии начнется вакцинация пятой приоритетной группы, в которую входят сотрудники структур МВД, военнослужащие, а также все учителя.

В Эстонии за сутки подтверждено 478 новых случаев коронавируса, еще шестеро зараженных скончались, сообщил департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии выявлено 116 678 случаев COVID-19. Всего скончались от коронавируса 1070 человек.