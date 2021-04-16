В странах Балтии снижается число заражений COVID-19
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2178 новых случаев коронавируса, что на 205 случаев меньше зафиксированного накануне суточного прироста.
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2178 новых случаев коронавируса, что на 205 случаев меньше зафиксированного накануне суточного прироста.
Накануне в странах Балтии было зафиксировано 2383 случая заражения коронавирусом, 1168 из них - в Литве, 643 - в Латвии, 572 - в Эстонии.
В Литве за сутки подтверждено 1088, еще семеро заболевших скончались, сообщает агентство BNS в пятницу со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве зарегистрирован 231 601 случай COVID-19.
За 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. жителей Литвы составил 493,9 случая. От коронавируса в Литве скончались 3739 человек, всего с данным связаны 7578 смертей.
С воскресенья службы в католических храмах всех самоуправлений Литвы будут проходить при участии верующих, сообщает BNS со ссылкой на конференцию епископов республики. Службы возобновляются с учетом повышения количества людей, привитых и получивших иммунитет, а также решений вновь открыть различные учреждения.
В Латвии за сутки выявлено 612 новых случаев COVID-19, еще 12 инфицированных умерли, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 110 343 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Латвии составляет 354,1 случая на 100 тыс. жителей.
С 20 апреля в Латвии начнется вакцинация пятой приоритетной группы, в которую входят сотрудники структур МВД, военнослужащие, а также все учителя.
В Эстонии за сутки подтверждено 478 новых случаев коронавируса, еще шестеро зараженных скончались, сообщил департамент здоровья республики. С начала пандемии в Эстонии выявлено 116 678 случаев COVID-19. Всего скончались от коронавируса 1070 человек.
Средняя суточная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. жителей Эстонии составила 621,6 случаев. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины введена 277 745 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 80 926 человек.