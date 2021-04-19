Фото ⟩ В Таллинне дерево рухнуло у детской площадки

«В этот момент было много детей как на площадке, так и возле нее. Одну девочку, которой года три-четыре, накрыло ветками, - рассказала Инна. - Нас тоже накрыло и повалило на землю. Все были очень напуганы, особенно дети».

По словам Инны, уже давно было заметно, что дерево старое и больное. «Неужели нет ответственных , кто следит за деревьями в парках. Тем более, с учетом сильных ветров в Таллинне», - возмущается она, добавив, что в момент, когда дерево упало, ветер все-таки не был сильным.

«Только по счастливой случайности никто не пострадал. Неужели нужно, чтобы кто-то погиб, чтобы занялись этим вопросом?» - задается Инна вопросом.

Cоветник по связям с общественностью управы района Кесклинн Эстер Шанк подтвердила Rus.Postimees, что действительно в пятницу одно дерево упало в парке Коду. «Вероятно, из-за неблагоприятного совместного воздействия сильного вихря и наклона кроны», - сообщила она, отметив, что это дерево внутри не было гнилым.