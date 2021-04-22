Фото ⟩ В продажу поступил отличный хутор в Вырумаа, в прошлом - база отдыха для лыжников
В Вырумаа продается участок земли площадью 16 300 квадратных метров с большим домом и другими строениями, предлагает Kodustiil.
В Вырумаа продается участок земли площадью 16 300 квадратных метров с большим домом и другими строениями, предлагает Kodustiil.
Находящийся на участке дом частично отремонтирован, при желании ремонт можно продолжить. Теперешние хозяева живут в доме чуть больше двух лет.
Просторный дом подходит для большой семьи или дает возможность вести туристический бизнес. Второй этаж дома в целом без ремонта, но состояние в целом приличное. На первом этаже флигеля, который расположен с главным домом, большой гараж и баня с комнатой отдыха, построенная весной 2020 года.
Кроме того, на участке находится фундамент старой постройки, где новые хозяева смогут построить домик для гриля или теплицу. Дом стоит в живописном месте, рядом и горы, и долины. Когда-то рядом с домом проходила лыжная трасса, а в 1990-х годах на хуторе действовал центр горнолыжного спорта и отдыха.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.