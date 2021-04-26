За сутки прибавилось 163 зараженных, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2013 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 8,1% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2013 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 163, то есть 8,1% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 87 человек, 71 новый случай приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавился 21, в Тартумаа — 14, в Пярну- и Ярвамаа — по десять, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Вильянди- и Валгамаа — по три, в Йыгева- и Ляэнемаа — по два, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В случае двух положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 447,5 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9% от общего количества сделанных тестов.
В больницах открыли 22 истории больницы, в стационарном лечении нуждаются 407 пациентов
По состоянию на утро 26 апреля в больницах находятся 407 пациентов с COVID-19, из которых 62 нуждаются в интенсивной терапии, из них 41 находится на контролируемом дыхании.
В общей сложности открыли 22 новые истории болезни с COVID-19. Выписали десять человек, еще четырех перевели в нековидное отделение.
Всего в стационарном лечении нуждалось 6,7% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 69 лет. 316 (77%) пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.
За сутки скончались два человека с коронавирусом: 64-летний и 73-летний мужчины. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1145 человек, инфицированных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершен 6861 случай заболевания COVID-19 у 6604 человек.
По состоянию на 26 апреля выздоровели 107 906 человек. Из них истории болезни 70 846 человек (65,7%) завершены, у 37 060 человек (34,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 1 264 876 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 120 378 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привит 311 731 человек, две дозы вакцины получили 99 849 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 311 731 человек, из которых обе дозы получили 99 849 человек. За сутки было введено 2393 дозы. В общей сложности ввели 411 580 доз вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 428 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6626 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 143.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения в Эстонии очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски! Сведите контакты с другими людьми к минимуму и как можно больше оставайтесь дома, чтобы снизить риск своего заражения и передачи инфекции в семейном кругу.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.