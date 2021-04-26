За сутки прибавилось 163 зараженных, двое скончались

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 87 человек, 71 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавился 21, в Тартумаа — 14, в Пярну- и Ярвамаа — по десять, в Ляэне-Вирумаа — семь, в Вильянди- и Валгамаа — по три, в Йыгева- и Ляэнемаа — по два, в Пыльвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю. В случае двух положительных результатов анализов в регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 447,5 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 9% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыли 22 истории больницы, в стационарном лечении нуждаются 407 пациентов

По состоянию на утро 26 апреля в больницах находятся 407 пациентов с COVID-19, из которых 62 нуждаются в интенсивной терапии, из них 41 находится на контролируемом дыхании.

В общей сложности открыли 22 новые истории болезни с COVID-19. Выписали десять человек, еще четырех перевели в нековидное отделение.

Всего в стационарном лечении нуждалось 6,7% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 69 лет. 316 (77%) пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.

За сутки скончались два человека с коронавирусом: 64-летний и 73-летний мужчины. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1145 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершен 6861 случай заболевания COVID-19 у 6604 человек.

По состоянию на 26 апреля выздоровели 107 906 человек. Из них истории болезни 70 846 человек (65,7%) завершены, у 37 060 человек (34,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 1 264 876 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 120 378 положительных первичных результатов (9,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привит 311 731 человек, две дозы вакцины получили 99 849 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошел 311 731 человек, из которых обе дозы получили 99 849 человек. За сутки было введено 2393 дозы. В общей сложности ввели 411 580 доз вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.